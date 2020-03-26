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Buzla kaplanan Balık Gölü ekmek kapıları oldu

Ağrı'da yüzeyi buzla kaplanan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, mart ayının sonuna kadar Eskimo usulü balık avlayanlara ekmek kapısı oldu.

26.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:31
Buzla kaplanan Balık Gölü ekmek kapıları oldu
Ağrı'da yüzeyi buzla kaplanan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, mart ayının sonuna kadar Eskimo usulü balık avlayanlara ekmek kapısı oldu.
Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve dondurucu soğukların etkisiyle genellikle yılın 5-6 ayı yüzeyi buzla kaplı kalan Balık Gölü, Eskimo usulü balık avlayan yöredeki köylülerin geçim kaynağı oluyor.
Havaların ısınmaya başladığı bölgede, son günlerde etkili olan yağmur sonrası dağlardaki karlar erise de göl yüzeyindeki buzlar halen çözülmedi.
Kış mevsimi boyunca her gün gölde balık avlayarak evlerine ekmek götüren vatandaşlar, Türkiye'nin birçok noktasında havaların ısındığı mart ayında bile mesaisine devam etti.
Sabahın erken saatlerinde uzun bir süre yürüdükten sonra göle ulaşan vatandaşlar, demir çubuklarla yarım metreyi bulan buzları kırıp göle ağ ve olta atarak balık avladı.
Bir yandan balık avlayan vatandaşlar, diğer yandan da ateş yakıp közde patates pişirip, çay içerek zorlu mesailerini keyifli hale getirdi.
Geçim kaynakları balıkçılık
Geçimini balıkçılıkla sağlayan yöredeki vatandaşlardan Özcan Çekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi süresince her gün erken saatlerde göle gelip balık avlayarak evinin geçimini sağladığını söyledi.
Mart ayında olmalarına rağmen gölün yüzeyinin halen buzlarla kaplı olduğunu ifade eden Çekim, şöyle konuştu:
"Martın son günlerini yaşıyoruz ve göldeki buzlar çözülmemiş. Buzun üzerinde yürüyoruz ve balık avlıyoruz. 20 güne kadar buzlar çözülür. Martılar geldiği zaman buzlar çözülmeye başlıyor. Yarım metre kalınlığında buz var. 4 aydır buzun üzerinde balık avlamaya geliyoruz. Her tarafta kar erimiş, çiçekler açmış ama bizim göldeki buzlar daha çözülmedi."

Kaynak: AA

Etiketler: Balık Gölü, Güncel

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