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Buzlanan yolda 8 araç, istinat duvarına ve birbirine çarptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan kara yolunda kayarak istinat duvarına ve birbirine çarpan 8 araçta hasar oluştu.

02.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:28
'nin ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan kara yolunda kayarak istinat duvarına ve birbirine çarpan 8 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Denizli- kara yolu Aliveren Mahallesi yakınlarında kar yağış nedeniyle buzlanan yolda otomobil, minibüs ve kamyonetlerin olduğu 8 araç, kayarak yol kenarındaki istinat duvarına ve birbirlerine çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza yapan araçlar, jandarmanın çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri tarafından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Buzlanan yolda 8 araç, istinat duvarına ve birbirine çarptı

Acıpayam, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: AA


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