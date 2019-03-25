Buzlanan Yolda 8 Tır, 1 Otomobil Kaza Yaptı

Erzurum- Erzincan
karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini dona bıraktı. Erzurum'un Aşkale
ilçesi Tepebaşı
Geçidi mevkiinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 8 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aşkale
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalar nedeniyle Erzurum - Erzincan
karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. - ERZURUM
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Kaynak: İHA