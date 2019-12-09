Haberler » 3. Sayfa » Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı - Haberler

Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

09.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:08Buzlanan yolda kayan araç şarampole yuvarlandı
'nın ilçesinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Kaza Düğüncüler Mahallesi yolunda meydana geldi. Düğüncüler'den ilçe merkezine gitmekte olan mahalle imamı Volkan K. idaresindeki 16 UA 987 plakalı araç, Zaferiye mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç şoförü Volkan K., eşi Filiz K. ve Ramazan Y. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Büyükorhan Devlet Hastanesine getirdi. Muayenenin ardından kazada hafif yaralanan kişiler taburcu edildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:26 Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı - Haberler
15:25 Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın - Haberler
15:24 Alacak verecek meselesinde kan döküldü - Haberler
15:24 Cenazeye giden ailenin evini soydular - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
14:28 Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti - Haberler
14:13 Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı - Haberler
13:56 Yurttan kaçan kızlar, fuhuş batağına düştü - Haberler
9.12.2019 15:44:33