Buzlanan Yolda Kayan Tır Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Başparmak (65) idaresindeki 20 VB 283 plakalı odun yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde buzlanmadan dolayı kayarak köprü bariyerine çarptı.
Tır, bariyer sayesinde köprüden düşmekten kurtuldu.
Kazada, tır şoförü Başparmak yaralandı.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:34