Buzlanan Yolda Kayan Tır Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:34



13 Aralık 2018 Perşembe 11:34

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Başparmak (65) idaresindeki 20 VB 283 plakalı odun yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. kilometresinde buzlanmadan dolayı kayarak köprü bariyerine çarptı.Tır, bariyer sayesinde köprüden düşmekten kurtuldu.Kazada, tır şoförü Başparmak yaralandı.Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.