Buzlanma Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Ardahan
'da kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.
Kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma, ulaşımda aksamaya neden oluyor.
Özellikle Ardahan- Şavşat
, Ardahan- Posof
ve Çıldır-Aktaş kara yollarında yoğun görülen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Buzlanmadan dolayı Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisinde bazı tırlar ilerlemekte güçlük çekti. Zincirsiz yola çıkanlar ise yolda kaldı.
Yolda tuzlanmanın yeterli yapılmadığını öne süren tır sürücüleri, kaldıkları yerde araçlarına zincir takmaya çalıştı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:40