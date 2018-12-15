Buzlanma, Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:40



15 Aralık 2018 Cumartesi 16:40

Ardahan'da kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.Kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma, ulaşımda aksamaya neden oluyor.Özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında yoğun görülen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.Buzlanmadan dolayı Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisinde bazı tırlar ilerlemekte güçlük çekti. Zincirsiz yola çıkanlar ise yolda kaldı.Yolda tuzlanmanın yeterli yapılmadığını öne süren tır sürücüleri, kaldıkları yerde araçlarına zincir takmaya çalıştı.