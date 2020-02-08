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Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi,Kaza, Erenler ilçesi Topça Kavşağı mevkinde meydana geldi.

08.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:09Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi
'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi,

Kaza, Erenler ilçesi Topça Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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