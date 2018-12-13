Buzlanma Trafiği Aksattı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:42



13 Aralık 2018 Perşembe 11:42

Zonguldak-İstanbul kara yolunda buzlanma nedeniyle trafik aksadı.Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kara yolunun Delihakkı mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı.Rampaları çıkmakta zorlanan tırlar ve araçlar, güzergahta uzun kuyruk oluşturdu.Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kara yolunda tuzlama çalışması yaptı.Trafik ekiplerince geçişler kontrollü sağlanırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.Bu arada bazı araç sahiplerinin kış lastiği takmadığı görüldü.Buzlanma nedeniyle yolda bekleyen Serdar Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaycuma'dan Ereğli'ye gittiğini belirterek, "Buzlanma nedeniyle yolda kaldık, sıkıntı yaşadık. Kara yolları ekipleri yolları buzlama çalışması yapıyor. Yol açılınca gideceğiz." diye konuştu.