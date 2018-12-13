13 Aralık 2018, 09:36
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Buzlanma ve Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı...kontrolden Çıkan Bir Araç Şarampole Yuvarlandı

Buzlanma ve kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Buzlanma ve kar sürücülere zor anlar yaşattı...Kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti.
İlçenin yüksek kesimlerinde ısının eksilere düşmesiyle Kabadüz- Çambaşı karayolunun Yokuşdibi-Çambaşı arasında yoğun buzlanma oluştu. Yoldaki buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü. Çambaşı,Ordu,Kabadüz,Kar
13 Aralık 2018 Perşembe 09:36