Buzlanma ve kar sürücülere zor anlar yaşattı...Kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı
ORDU - Ordu
'nun Kabadüz
ilçesinde etkili olan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti. İlçenin yüksek kesimlerinde ısının eksilere düşmesiyle Kabadüz- Çambaşı
karayolunun Yokuşdibi-Çambaşı arasında yoğun buzlanma oluştu. Yoldaki buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü.
Çambaşı,Ordu,Kabadüz,Kar
13 Aralık 2018 Perşembe 09:36