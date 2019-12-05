Buzlanmadan dolayı araçlar kaydı

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içinden görüntüYolda kalan araçlardan görüntüKayan tırKayan araçlarVatandaşın konuşmasıKarla kaplı alanlar - Ardahan
Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı rampalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kayan tırlar ulaşımı aksattı.
Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı.