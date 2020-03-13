“Buzlar Çözülmeden” ile büyük ilgi topladı
Beyçelik Gestamp Tiyatro Topluluğu, üçüncü yılında ikinci oyunları Buzlar Çözülmeden ile sahne aldı.
13.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:57
Beyçelik Gestamp Tiyatro Topluluğu, üçüncü yılında ikinci oyunları Buzlar Çözülmeden ile sahne aldı. Seyirciden tam not alan oyun ayakta alkışlandı.
Kaynak: Dunya.com
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