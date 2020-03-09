Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı
Çay kenarındaki angıtlardan görüntü Ördeklerden görüntü Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladıKARS - Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.
09.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:40
Çay kenarındaki angıtlardan görüntüÖrdeklerden görüntü Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars 'a dönmeye başladı
KARS - Türkiye 'nin en soğuk illerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.
Bu yıl kışın etkisini yoğunlaştırdığı dönemde hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, göller, sulak alanlar dereler donarken arazilerin de tamamı karla kaplandı.
"Kara kış"ın çetin geçen kentte kış öncesi sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.
Kentte özellikle yaban ördekleri ve angıtlar sürüler halinde Kars çayına geldi.
Halen kenar bölümleri buzla kaplı olan çayda yiyecek arayan angıt ve ördekler güzel görüntüler oluşturdu.
Yöreye gelen yabani hayvanlar havaların iyice ısınmasıyla bölgedeki göllere geçip yazı burada geçirecek.
KARS - Türkiye 'nin en soğuk illerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.
Bu yıl kışın etkisini yoğunlaştırdığı dönemde hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, göller, sulak alanlar dereler donarken arazilerin de tamamı karla kaplandı.
"Kara kış"ın çetin geçen kentte kış öncesi sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.
Kentte özellikle yaban ördekleri ve angıtlar sürüler halinde Kars çayına geldi.
Halen kenar bölümleri buzla kaplı olan çayda yiyecek arayan angıt ve ördekler güzel görüntüler oluşturdu.
Yöreye gelen yabani hayvanlar havaların iyice ısınmasıyla bölgedeki göllere geçip yazı burada geçirecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak