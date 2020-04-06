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Buzları çözülen Nazik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buzlar yavaş yavaş eriyen Nazik Gölü, güzel görüntüler oluşturdu.

06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:48
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde, havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buzlar yavaş yavaş eriyen Nazik Gölü, güzel görüntüler oluşturdu.
Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırlarındaki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.
Kışın 3 ay boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da, buzların çözülmesiyle tekneleriyle göle açılıyor.
Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, buz kütleleri arasında ilerleyen tekneleri görüntülemeye çalışıyor.
Fotoğraf tutkunu İsmail Araboğa, gölün yüzeyinde kışın oluşan buz tabakasının bu mevsimde erimeye başladığını belirterek, her yıl bölgeye gelerek fotoğraf çektiklerini söyledi.
Serkan Araboğa da gölün yüzeyindeki buzların kütleler halinde parçalandığını ve güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, "Kırılan buzlar arasından tekneler geçiyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu güzel kareleri yakalamaya çalıştık. Tüm fotoğraf meraklısı arkadaşları buraya bekliyoruz." dedi. Buzları çözülen Nazik Gölü’nde güzel görüntüler oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Nazik Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel

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Buzları çözülen Nazik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu
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