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Buzları çözülen Nazik Gölü'nden görenleri kendine hayran bırakan görüntüler

Buzları çözülen Nazik Gölü'nden görenleri kendine hayran bırakan görüntüler Kış mevsiminde şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.

06.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:57
Buzları çözülen Nazik Gölü'nden görenleri kendine hayran bırakan görüntüler
BİTLİS - Kış mevsiminde şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.
Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara havadan drone ile görüntülendi. Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde yüzen buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu güzel desenleri havadan drone ile görüntüleyerek arşivlerine katıyor.
Bitlis'te doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Araboğa, fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, "Nazik Gölü kışın buz tutar, bu mevsimde de çözülmeye başlar. Bizde bu güzel görüntüyü fotoğraflamaya ve havadan görüntü almaya çalışıyoruz. Çok güzel kareler çıkıyor. Bizde bunu fotoğraflıyoruz" dedi.
Serkan Araboğa adlı fotoğrafçı da, Ahlat'ta bulunan Nazik Gölü'ne geldiklerini belirterek, "Kış mevsiminde göl buz tutuyor. Bu tarihlerde de kırılmaya başlayan buzların görüntüsünü çekmeye geldik. Çok güzel harika görüntüler var. Kırılan buzlar arasında tekneler geçiyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu güzel kareleri yakaladık. Havadan görüntüler aldık. Tüm fotoğraf meraklısı arkadaşları buraya bekliyoruz" diye konuştu. Buzları çözülen Nazik Gölü’nden görenleri kendine hayran bırakan görüntüler

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazik Gölü, Bitlis, Ahlat, Genel

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Buzları çözülen Nazik Gölü'nden görenleri kendine hayran bırakan görüntüler
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