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Buzlu yolda kayan araç takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş kara yolu üzerinde takla atan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

13.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:43Buzlu yolda kayan araç takla attı: 6 yaralı

'ın Gölbaşı ilçesinde kara yolu üzerinde takla atan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Celal Yaldız idaresindeki 01 BL 222 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş kara yolunun 22. kilometresinde yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Celal Yaldız ve araçta bulunan Selim Baydaş, Tülay Baydaş, Ümmü Hanım Yaldız, Muhammet Ramazan Eyice ve Nezahat Eyice yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN


Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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