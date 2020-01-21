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Buzlu yolda kayan iş makinesi taklalar atarak yuvarlandı

Pakistan'ın Murree adlı dağlık bölgesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip yamaca düştü.

21.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:20Buzlu yolda kayan iş makinesi taklalar atarak yuvarlandı

'ın Murree adlı dağlık bölgesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip yamaca düştü. Cipi kurtarmak için getirilen iş makinesi de kar nedeniyle kayarak yamaçtan aşağı yuvarlandı. İş makinesinin taklalar atarak yuvarlanması saniye saniye görüntülendi.

Pakistan'ın yoğun kar yağışı ile mücadelesi sürüyor. Murree adlı dağlık bölgede kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, kayarak yoldan çıktı ve ormanlık alanda yamaca düştü. Olay yerindeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, cipi düştüğü yamaçtan kurtarmak için iş makinesi getirdi. Getirilen makinenin sürücüsü yol kenarına yaklaştığı sırada, paletlerin buzlu yolda kayması sonucu kontrolü kaybetti. Görüntülerde iş makinesinin cipin bulunduğu yamaca düştüğü, taklalar attığı ve ağıçları devirdiği görüldü.

ÇIĞ DÜŞMESİ VE EVLERİN ÇÖKMESİ SONUCU 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'ın Azad Cemmu ve Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmesi ve evlerin çökmesi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Karın altında kalanları kurtarma çalışmaları 18 saatten fazla sürmüştü.

Görüntü Dökümü

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-Yamaca düşen cipin görüntüsü

-Kepçenin de yamaca düşmesi

-Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda kalan araçlar

-Detaylar



Pakistan, Güncel

Kaynak: DHA

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