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Buzlu yolda takla atan ambulans 2 otomobile çarptı

Adıyaman'da buzlanan yolda takla atan ambulans, trafik ışıklarında bekleyen 2 otomobile çarptı.

12.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:21Buzlu yolda takla atan ambulans 2 otomobile çarptı
'da buzlanan yolda takla atan ambulans, trafik ışıklarında bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada ambulans ile iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin F. idaresindeki 02 LA 240 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında buzlanan yolda kayarak taklalar atarak, kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen Abdurrahman T. idaresindeki otomobil ile Gökhan G. idaresindeki 01 ETY 18 plakalı otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ambulans ile iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında Atatürk Bulvarı ulaşıma kapanırken trafik bir süre yan yollardan verildi. Olay yerine gelen trafik polisleri ile Mahalle ve Çarşı Bekçilerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Meslek Lisesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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