Haberler » 3. Sayfa » Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı - Haberler

Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

07.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:23Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı
'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar yağışı ile birlikte trafik kazaları da meydana geliyor.

Edinilen bilgilere göre sabah saat 9.00 sıralarında Paşalar caddesinde sürücü Köksal Çalık'ın buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç orta refüje çıktı.

Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:27:09