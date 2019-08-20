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Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndü

Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndüABD, (DHA)- Alaska'da 2 kanocu, buzulun kırılarak suya düşmesi sonucu az kalsın ölüyordu.

20.08.2019 11:05
Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndü
Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndü
ABD, (DHA)- Alaska'da 2 kanocu, buzulun kırılarak suya düşmesi sonucu az kalsın ölüyordu. Buzulun kırılmasıyla oluşan şiddetli dalga, kanocunun kamerasıyla kaydedildi.
Olay, ABD'nin Alaska eyaletindeki Spencer Buzulu'nun bulunduğu bölgede meydana geldi. Josh Bastyr ve Andrew Hooper ismindeki 2 kanocu, buzula yakın bir yerdeyken, buzul kırıldı. Kanocunun kamerasınca kaydedilen görüntülerde, buzulun çatırtılar eşliğinde kırıldığı ve suya düşen dev buz kütlesinin kanocuların olduğu noktaya doğru büyük bir dalga oluşturduğu görüldü.
Sosyal medyadan açıklama yapan Hooper, 'Şu anda hayatta olduğumuz için şanslıyız. Kurtulduk ama bu delilik. Sırılsıklam olduk ve bariz bir şekilde çok yakındık. Bunun olacağını biliyorduk. Eşlerimiz bize yaklaşmamamızı söyledi, ama bu muhtemelen hayatımda yaptığım en harika şeydi' dedi.
Kanocu Hooper, dalga ile beraber gelen buz parçalarından hafif yaralandı.
Buzul kırılarak suya düştü, kanocular ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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