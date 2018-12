Buzun En Hızlıları' Geri Dönüyor

07 Aralık 2018 Cuma 12:03



07 Aralık 2018 Cuma 12:03

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Crashed Ice'ta heyecan başlıyor. Tarihinde ilk kez Asya Kıtası'na uğrayacak büyük rekabette sezonun ilk durağı Japonya. 7-8 Aralık 'ta Yokohama'da gerçekleştirilecek bu eğlenceli ve farklı yarışı on binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor.Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice geri dönüyor. Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisi, bu hafta sonu Japonya'da başlayacak. Yokohama'da yaşanacak heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. Yarış Red Bull TV 'den canlı olarak yayınlanacak.İlk kez böyle bir yarışa ev sahipliği yapacak Japonya'da, Yokohama Körfezi'ne 350 metrelik yapay bir buz pisti inşa edildi. Japonya'nın patendeki efsanevi ismi Takeshi Yasutoko da buz patenine geçiş yaptı ve Crashed Ice'ta kendi seyircisi önünde yarışması bekleniyor.Yasutoko'nun yanı sıra sezonun ilk yarışında gözler son şampiyonlarda olacak. Erkeklerde Kanadalı Scott Croxall, kadınlarda da ABD 'li Amanda Trunzo'yu yine zorlu bir sezon bekliyor. Erkeklerde eski şampiyon Cameron Naasz, Kyle Croxall, Marco Dallago ve Derek Wedge şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilirken kadınlarda da Amanda Trunzo'yu, eski şampiyonlardan Jacqueline Legere, Finlandiyalı Miisa and Marjut Klemola zorlayacak.19'uncu. sezonunu yaşayacak Red Bull Crashed Ice, Japonya'nın ardından Finlandiya ve ABD'de düzenlenecek.Red Bull Crashed Ice Nedir?Red Bull Crashed Ice'ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için her şey serbest. - İSTANBUL