Bvs Grup'tan, Kamuoyuna Açıklama

BVS Grup, Ankara'da bir işletmenin Günay ismini kullanmasına ilişkin resmi instagram sayfasındankonuya dair açıklamada bulundu.

"Günay Restaurant markasının isim hakkı tamamen BVS Grup'a aittir. Markalarımızın adı kullanılarak açılan bu ve benzeri mekanların bizim çatımızdaki Günay Restaurant'la hiçbir alakası yoktur. Günay marka adını kullanan tüm mekanlar için avukatlarımız tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Bizim adımızı kullanan işletmelere itibar edilmemesini değerli misafirlerimizden rica ederiz. Tüm kamuoyuna önemli duyurulur." dedi.