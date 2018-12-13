Bwı Avrupa Avrupa Komitesi Toplantısı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:21



13 Aralık 2018 Perşembe 16:21

Adana'da İnşaat ve Ağaç İşleri Enternasyoneli (BWI) Avrupa Komitesi Toplantısı başladı.Türkiye Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, bir otelde düzenlenen etkinlikte, genç bir inşaat işçisi olarak sendikal mücadeleye adım attığı şehirde konuklarını karşılamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Sendika olarak önemli kazanımlara imza attıklarını ifade eden Ağar, hayata geçirdikleri örgütlenme ve hukuk mücadelesi sonucunda 10 bin taşeron işçisi için adil ve güvenceli istihdam sağladıklarını, Türkiye kamu sektöründe taşeron işçiliğin sona ermesinin önünü açtıklarını kaydetti.Kazandıkları başarılara rağmen, aşmaları gereken çok sayıda güçlük olduğunu ifade eden Ağar, şunları söyledi:"Karşımızdaki tüm bu zorluklar karşısında, sendikal mücadelemizin sürekli gündemi, örgütlenmedir. Hem kazanmanın hem de kazanılanı korumanın yolu örgütlenmeden geçmektedir. Toplumlarımız, gelir adaletsizliğinin son bulduğu, bir yurttaşlık hakkı olan istihdama herkesin kavuştuğu, güvenli çalışma koşullarının tesis edildiği, esnek ve kuralsız istihdam biçimlerinin ortadan kaldırıldığı, sendika karşıtlığına ve ayrımcılığına yer olmayan bir çalışma yaşamı talep etmektedir. Toplumlarımızın, ekonomik ve demokratik alana ilişkin bu talepleri sendikaları doğurmuştur. Örgütlenme ve toplu pazarlık, bu talepleri karşılamak için sendikalarımızın en önemli araçlarıdır. Eğer birer sendikal hak olan bu iki aracı özgürce kullanabileceğimiz, örgütlenebileceğimiz, pazarlık edebileceğimiz koşullar mevcut ise yalnızca üyelerimize değil, kadınlara, gençlere ve göçmenlere de insan onuruna yakışır işler ve işçi hakları sağlanması sendikalarca başarılacaktır."İki gün sürecek toplantıda İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İsveç ve Rusya'dan 100'e yakın davetli, BWI Eylem Planı üzerinde görüş alışverişinde bulunacak, belirlenecek küresel stratejiyi, ülkelerdeki koşullara yanıt verir biçimde uyarlayacak.