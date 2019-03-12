Bylock'a 2 Bin 91 Kez Girdiğini İnkar Etti

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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.Tutuklu sanıklardan Ayşenur Duman, Konya'ya okumak için geldiğini ve kaldıkları evin örgütün hücre evi olmadığını ileri sürdü.Kaldıkları evin aileleri tarafından tutulduğunu iddia eden Duman, "Herhangi bir örgütsel faaliyete katılmadım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.Tutuklu sanık Sümeyra Şahin de örgütsel bir faaliyette bulunmadığını savunarak, "Ben sadece okula gidip gelen bir öğrenciyim. Aynı zamanda annem de FETÖ/PDY soruşturmasından beraat etti. Bu durumun da göz önünde bulundurulmasını ve tahliyemi istiyorum." dedi.2 bin 91 kez sinyal alan ByLock'u inkar ettiTutuklu sanıklardan Fatma Rumeysa Tulukçu ise 11 aydır tutuklu olmasını gerekçe göstererek, tahliyesini talep etti.Babasının da FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğunu anlatan Tulukçu, "Babamın da hapiste olması sebebiyle evimizin maddi geçimini ben sağlamaktaydım. Örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım." ifadesini kullandı.ByLock kullandığını inkar eden sanığa Mahkeme Başkanının, "Yapılan incelemeler neticesinde telefonundaki hattın 2 bin 91 kez ByLock sinyali almış." demesi üzerine sanık Tulukçu, "ByLock kullanmadım. Bu iddiayı kabul etmiyorum." yanıtını verdi.Tutuklu sanık Fatma Beyza Akyurt da cep telefonunda tespit edilen "maklube" resmini inkar ederek, "Bu maklube değil, annemle yaptığım bir yemektir." şeklinde savunma yaptı.Tutuklu sanıklardan Burcu Zıplak ise hakkındaki, örgüt içerisinde kod isim kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde talepte bulundu.Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı hariç diğer adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.