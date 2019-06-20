20.06.2019 18:09
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ByLock kaydı ortaya çıkan kadın serbest bırakıldı

ByLock kaydı ortaya çıkan kadın serbest bırakıldı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen kadın mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kaydının bulunduğu tespit edilen kadın mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. N.Ö. adlı kadının yapılan araştırmada ByLock kaydının bulunduğu, örgüte müzahir Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya'da katılım hesabının bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan N.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

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