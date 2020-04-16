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Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Baylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

16.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:30
Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Baylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında daha önce yakalama kararı bulunan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen M.İ.O. isimli şüpheli sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Başsavcı, 3. Sayfa
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