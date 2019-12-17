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ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 260 şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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