Bylock Kullanıcısı 27 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ByLock kullanıcısı 27 zanlıdan 14'ü, Ankara ve İstanbul
'da yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları içerik tespitleriyle belirlenen 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi.
Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Başsavcı