13 Kasım 2018, 09:56
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Bylock Kullanıcısı 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Bylock Kullanıcısı 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(İHA)
13 Kasım 2018 Salı 09:56