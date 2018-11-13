Bylock Kullanıcısı 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü, Ankara
ve İstanbul
'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.