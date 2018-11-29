Bylock Kullanıcısı Fetö Sanığına Hapis Cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hüseyin Emeç ve avukatı katıldı.
Sanık Emeç savunmasında, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütüne ait evlerde kaldığı, örgüt içerisinde "doktor" unvanıyla askeri öğrencilerden sorumlu olduğu hususları dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Emeç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 13:03