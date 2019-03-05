Bylock Kullanıcısı İki Sanığa Hapis Cezası

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen anne ile oğlu, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Rukiye Ö. ve oğlu Ahmet Sefa Ö. ile avukatları katıldı.Savunması alınan sanık Ahmet Sefa Ö, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.Sanık Rukiye Ö. de ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi.Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut hallerinin devamına hükmetti.