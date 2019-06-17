17.06.2019 12:22
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"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın Eskişehir'de yakalandı

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın Eskişehir

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkartılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın Eskişehir'de yakalandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkartılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre; FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan A.Y. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Eskişehir'de ikamet ettiğin anlaşılan kadın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen A.Y. Eskişehir'deki ifadesinin ardından yargılanması için Bilecik'e gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Eskişehir, Güncel

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