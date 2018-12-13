Bylock Kullanıcısı Polise Hapis Cezası

13 Aralık 2018 Perşembe 13:18



13 Aralık 2018 Perşembe 13:18

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski polis memuru tutuklu sanık Ercan Yavuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık eski polis Yavuz ile avukatı hazır bulundu.Yavuz duruşmadaki ifadesinde, görevdeyken amirleri dışında kimseden emir almadığını ve kimseye hesap vermediğini ileri sürdü.Kimse ile gizli bir şekilde haberleşmediğini savunan Yavuz, "Darbe girişimi ile benim ilgim yoktu. Hiçbir şekilde destek vermedim. Darbe girişimi olduğunu televizyondan öğrendim. Kimse ile bir program üzerinden konuşma yapmadım. Para yardımında bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum." diye beyanda bulundu.Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın suçunun delillerle sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Yavuz'un, "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.