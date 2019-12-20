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ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40 ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı verilen 7'si yurt dışında 260 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Aralık'ta Ankara'da başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 194'e ulaştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 131'i 4 günlük gözaltı süresi içinde savcılık talimatıyla emniyetten, 7'si de adli kontrol şartıyla adliyeden salıverildi.
Zanlılardan 56'sı ise bu sabah adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekiplerince, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını araştırıldı.
Söz konusu uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.
Öte yandan şüpheliler arasında "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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