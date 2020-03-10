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FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu

FETÖ/PDY davasında içinde hakim ve savcıların da bulunduğu ve ByLock'ta kurulan "LOVE" isimli gruptaki yazışmalar deşifre oldu. İtirafçı olan bir kişinin telefonundan mesajlara ulaşıldı ve "Akif Bey çok seçici, ten rengi beyaz olsun, boyu 165'ten yukarı, güzel olsun" gibi ifadeler dikkat çekti.

10.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:15

FETÖ'nün itirafçısı olan izdivaç görevlisi Serkan K'nin ByLock'ta 'LOVE' isimli bir grup kurduğu ve aralarında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu üyelerinin 'eş siparişi' verdiği ortaya çıktı. Ankara 'daki bir izdivaç toplantısındaki "Akif bey çok seçici bir arkadaş. Teni beyaz, boyu 1.65'ten yukarı, Zonguldaklı olacak" notu ise dikkat çekti.

21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada FETÖ sanıklarına yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.

"BEYAZ TENLİ OLSUN, GÜZEL OLSUN"

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; iddianamede şüphelinin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Serkan K'nın "LOVE" isimli grubun kurucusu olduğu, grup katılımcıları arasında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu belirtildi. Serkan K'nin ByLock mesajlarında "Akif Bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165'ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak gibi..." şeklinde yazışmalar tespit edildi.

İtirafçı Serkan K. ise "LOVE" isimli grupta örgüt içindeki evliliklerden sorumlu olan FETÖ/PDY üyelerinin yer aldığını söyledi.

FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu
Etiketler : Ankara, Güncel
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