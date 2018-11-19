BYSD: "Yağ Fiyatlarında Artış Kaçınılmaz Hale Gelebilir"

Üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesinin öngörüldüğünü ve bunun sektöre ciddi maliyet artışı getireceğini kaydeden Büyükhelvacıgil, "Üreticiye yılda 700 milyon TL'ye ulaşan ilave maliyet oluşacak gözüküyor. Bu da yağ fiyatlarını artıracaktır. Sektör olarak bu miktarın makul seviyelere çekilmesini arzu ediyoruz. Daha da önemlisi, üretilen bitkisel yağın dörtte üçünün kızartmada kullanılması sebebiyle, geri kazanım katkı payının üretilen yağın dörtte birinden alınacağına yönelik bir ifadenin eklenmesinin sektör için faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

KATKIDA BULUNAMADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifini tüm detaylarıyla incelediklerini belirten BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıoğlu, "Maalesef tasarı görüşe açılmadığından katkıda bulunma şansı yakalayamadık. Üreticiden tüketiciye, sanayi sektöründen hizmet sektörüne kadar toplumun geniş kesimlerini derinden etkileyecek tasarıya olumlu katkılarda bulunmak en büyük arzumuz. Bu kapsamda bazı önerilerimizi paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

MALİYETLER YAKLAŞIK YÜZDE 10 ARTIYOR

Kanun teklifinde belirlenen geri kazanım katkı payının bitkisel yağ sektörüne çok ağır mali yükümlülük getireceğine dikkat çeken Büyükhelvacıgil, "Litre başına 20 kuruş geri kazanım payı tutarı öngörülüyor. Yıllık toplam 3 milyon ton üretimimiz var. Bu sektörümüze yılda 700 milyon TL ek maliyet anlamına geliyor. Ambalaj maliyetleriyle birlikte üreticinin maliyeti yaklaşık yüzde 10 artıyor. Bu boyuta ulaşan bir ilave maliyeti üretici kendisi karşılayamaz. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek" uyarısını dile getirdi.

GERİ KAZANIM KATKI PAYI MİKTARI MAKUL BİR SEVİYEYE ÇEKİLMELİ

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, geri kazanım katkı payı miktarının sektör için makul bir seviyeye çekilmesini arzu ettiklerini belirterek bitkisel yağlardan hangilerinin bu kapsama alınacağının belirlenmesinin önemine de dikkat çekti. Büyükhelvacıgil, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem üreticimiz, hem de tüketicimiz kazanırken, çevrenin de korunması en büyük arzumuz. Kanun teklifi, pek çok sektörü olduğu gibi, bitkisel yağ sektörünü de etkileyecektir. Dolayısıyla, geri kazanım katkı payı konusunun netleştirilmesi sektörümüzün önünü görmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

ÜRETİLEN YAĞIN TAMAMI ÇEVREYE BIRAKILMAZ

Hepsinden önemlisi, bitkisel yağların dörtte üçlük bölümü yemeklerde kullanılmaktadır. Kızartmada kullanılan kısmı ise dörtte birinden daha azdır. Üretilen yağın tamamı çevreye bırakılmaz. Bu nedenle 'geri kazanım katkı payının üretilen yağın dörtte birinden alınacağına yönelik bir ifadenin eklenmesi de önem taşımaktadır. Genel kurul aşamasında sektörün sürdürülebilirliği de dikkate alınarak, rakamların tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Umuyoruz sesimiz, TBMM tarafından da duyulacaktır."