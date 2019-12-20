Haberler » Güncel » Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır - Haber

Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç'engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri satışa sunuldu.

20.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:07 Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır
Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç'engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri satışa sunuldu.

Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile başlayan Ç'engel Atölye İş Merkezi, eğitilebilir zihinsel engelli gençlere el becerilerini geliştirecek eğitimler veriyor. Seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alan gençler hummalı bir çalışmayla yeni yıla hazırlanıyor. Atölyede düzenleyecekleri kutlama için keçeden duvar ve çam ağacı süsleri yapan, yıl boyu ürettikleri keçe eşyaları, takıları, resimleri, çantaları satışa sunmanın heyecanını yaşayan kursiyerler keyifli saatler geçiriyor.

"Onların ürettiklerini satın alın"

Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan atölyenin eğitmenleri, öğrencilerin özgüven gelişiminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, onların sosyal yaşamın içinde olabilmelerinin, ürettiklerinin beğenilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileriyle birlikte çalışan dernek gönüllüleri, ürünlerin satışından elde edilen geliri yine dernek ve çocuklar yararına kullandıklarını belirterek, "Onların ürünlerini satın almanız bizlere büyük bir destek sağlayacaktır" dedi.

Maltepe Müjde Sokak'ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli Instagram hesabında da görülebiliyor. - ANKARA

Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28   İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu - Haber
12:26   Yalova'da deprem hazırlıkları 7,6'lık deprem senaryosuyla test edildi - Haber
12:26   Libya'dan yabancı savaş uçaklarının Misrata'yı vurmasına kınama - Haber
12:22   Mevlana, Şeb-i Arus Konseri ile anıldı - Haber
12:21   Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
20.12.2019 12:30:00