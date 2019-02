C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarına İlişkin Geçici Hükmün Süresi Uzatılıyor

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz." dedi. Kızılcahamam 'daki bir otelde, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunun açılışına katıldı.Burada konuşan Selçuk, açılışın ardından düzenlenecek, sendikal örgütlenmenin dünyada ve ülkedeki mevcut durumunun, taşeron sistemine karşı çözüm önerilerinin ele alınacağı panelin verimli olacağına inandığını söyledi. Türkiye 'deki sivil toplumun köklerinin güçlü vakıf kültürü ve ahilik geleneğine dayandığını belirten Selçuk, sendikacılık kültürünün sivil dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneği olduğunu ifade etti.Selçuk, 16 yılda AK Parti hükümetleri döneminde ülkede önemli mesafeler katedildiğini vurgulayarak, çalışma hayatı başta olmak üzere "yapılamaz" denilen birçok reformun hayata geçirildiğini kaydetti. AK Parti hükümetleri döneminde işçi-işveren ilişkilerine önem vererek, sosyal diyalog mekanizmalarını desteklediklerini dile getiren Selçuk, 16 yılda çalışma hayatında yapılanları anlattı.Selçuk, asgari ücrete de değinerek, "İşçi-işveren-kamu oy birliğiyle 2019 yılında asgari ücretimizi yüzde 26 bir artışla 2 bin 20 lira olarak belirledik. Bu uzlaşı son 16 yılda ortak uzlaşı ile çıkmış Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4'üncü uzlaşı olarak da tarihte yerini aldı." dedi."Bir üst tehlikeli sınıfına hizmet vermeyi sürdürecekler"İş sağlığı ve güvenliği konusuna vurgu yapan Selçuk, 2012'den beri yapılan mevzuat düzenlemeleri ve kurulan yeni sistemle iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için çalıştıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:"Bu düzenlemelerden biri de iş güvenliği uzmanlarının iş yerlerinin tehlike sınıflarına uygun olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması hususuydu. Şimdi C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının, bir üst tehlike sınıfına hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz. Söz konusu düzenlemeyle kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2020'de başlayana kadar, on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan, bir üst tehlikeli sınıfına hizmet vermeyi sürdürecekler. Bu sayede yaklaşık 400 bine yakın iş yerinin ve bu iş yerlerindeki 5 milyona yakın çalışanın daha erişilebilir bir iş güvenliği hizmeti almalarını amaçlıyoruz."Selçuk, istihdam teşviklerinin de devam ettiğine dikkati çekerek, "İlave istihdam teşviki kapsamında şubat-mart-nisan aylarında işe alınacak sigortalılar için genişletiyoruz. Bu işçiler için işe alındıkları tarihten itibaren de 3 ay boyunca desteklerini biz karşılıyoruz." diye konuştu. EYT gündemimizde yok"Bütün işçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını vurgulayan Selçuk, "Bunu yaparken sadece geçmiş değil, gelecek kuşaklarımızı da düşünerek bunu yaptık. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve daha önce de Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok." dedi.İlerleyen süreçte de güç birliğini artırarak sosyal diyaloğu daha da güçlendirerek çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Selçuk, konuşmasını Hizmet İş Sendikasının 13'üncü Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını dileyerek bitirdi.Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Bakan Selçuk 'a hediye takdim etti.