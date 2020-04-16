Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Çukurova Üniversitesindeki bilim insanlarının 2,5 aylık yoğun bir çalışma sonucu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardıkları açıklandı.

16.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:30
Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi
Çukurova Üniversitesindeki bilim insanlarının 2,5 aylık yoğun bir çalışma sonucu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardıkları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de salgına karşı tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve bu kapsamda Çukurova Üniversitesi de çalışma yürüttü. 8 kişilik araştırma ekibi, 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip koronavirüsün tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran üniversitenin bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.
Rektör Kibar, salgının başlamasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini, Çukurova Üniversitesinde de bu anlamda yoğun çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Üniversitenin farklı fakültelerinden öğretim üyelerinin dahil olduğu 8 kişilik araştırma ekibinin çalışmalarının ilk sonuçlarını aldığını aktaran Kibar, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede 2,5 aydır aralıksız sürdürmekte oldukları ortak çalışmaları neticesinde yeni tip koronavirüs hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmişlerdir. Kamuoyunda açıklandığı üzere Kovid-19 virüsü solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir. Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve gelecek için umut vaat etmektedir. Gelinen noktada Kovid-19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler."
Kibar, araştırma ekibine aylardır gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür ederek bilimsel çalışmalarıyla gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilme gücüne sahip araştırmacılara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.
Araştırma ekibi, Prof. Dr. Osman Gülnaz (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Çelik (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım (Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Sadık Dinçer (Fen Edebiyat Fakültesi), İbrahim Süslü (Kimya Mühendisi), Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr.Atıl Bişgin (Tıp Fakültesi ve AGENTEM) ve Nazrin Murguzova'dan (Biyoteknoloji) isimlerinden oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova Üniversitesi, Mustafa Kibar, Çukurova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı - Haber 15:10: Başkan Topaloğlu, Kuzdere Kapalı Pazar Yerini inceledi - Haber 15:10: Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haber 15:10: Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar - Haber 15:09: Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor