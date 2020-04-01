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C vitamininin "efendisi" çilek

Korona virüs salgınına karşı bilim insanları bağışıklığın güçlü tutulması için öncelikle C vitamini ağırlıklı beslenmeyi önerirken; Türkiye'nin çilek deposu Mersin'in Silifke ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi.

01.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:23
C vitamininin

Korona virüs salgınına karşı bilim insanları bağışıklığın güçlü tutulması için öncelikle C vitamini ağırlıklı beslenmeyi önerirken; Türkiye 'nin çilek deposu Mersin'in Silifke ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi.


Silifke Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Özmen, bütün dünyaya yayılan korona virüse karşı uzmanlar tarafından önerilen tedbirlerin başında "Dengeli ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak" olduğunu hatırlatarak, bu meyvenin en yoğun üretim merkezinin ise Silifke olduğunu bildirdi.


Başkan Özmen, Türkiye'nin toplam çilek üretiminin yüzde 35 - 40'ının gerçekleştiği Silifke'de üreticilerin her koşulda üretmeye devam ettiğini vurguladı.


Çilek meyvesinin hasadının Aralık ayında başlayıp Haziran ayında sona ermekle birlikte yoğun hasadın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapıldığını ifade eden Özmen, yoğun hasat dönemine girildiği şu günlerde çilek tüketmenin tam zamanı olduğunun bilgisini verdi.


Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçten bir an önce kurtularak normal hayatın başlaması temennisinde bulunan Başkan Özmen, bu süreçte uzmanların önerilerine uyup bol bol C vitamini özellikle de çilek tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.


Silifkeli çilek üreticilerinin her koşulda tedbirlerini almak koşuluyla üretimini sürdürdüklerini belirten Özmen," Üreticilerimiz tüm halkımızın gıda ihtiyacını sağlamak için bütün özverisi ile hijyen kurallarına uyarak canla başla üretimine devam etmektedir ve imkanlar el verdiği sürece devam edecektir. Halkımız hiç endişe etmesin herkese yetecek kadar çileğimiz var" diye konuştu.


Bu arada, uzmanların bilimsel verilerine dayanarak yaptığı açıklamalara göre çilek, C vitamininin bir numaralı kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda bol miktarda kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum ve birçok diğer değerli besin bileşenini içeriyor. İyi bir folik asit ve mangan kaynağı da olan çilek, yüksek oranda içerdiği lif ile de ayrı bir değere sahip. lifli gıdalar ise sindirim sistemi hastalıklarından koruyor ve korona virüsün ilk sıradaki risk faktörleri arasında bulunan kalp hastalıklarına karşı da önemli bir kalkan görevi üstleniyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Türkiye, Güncel
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