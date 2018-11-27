Cabadak, " Edirne Maçına Odaklanmamız Lazım"

Hafta sonunda Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştığı OGM Ormanspor'a 66-57 mağlup olan potada ki temsilcimizde baş antrenör Ceyhun Cabadak yaptığı açıklamada, " Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın büyük bir bölümünde iyi mücadele ettik. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Maça iyi başladık ancak son çeyrekte ve üçüncü çeyreğin sonunda hücum tarafında ve müdafaa kısmında basit hatalar yaptık. Sonrasında ise almamız gereken ribaundları alamadık ve dolasıyla rakibimiz geriden gelip öne geçti. Maçın ikinci devresinde çok düşük yüzdelerle oynadık. Maçı kazanacak skor üretemedik. Önümüze bakmak zorundayız. Şimdi deplasmanda karşılaşacağımız Edirne maçına odaklanmamız lazım. Üzerimizde bir moral bozukluğu var. Bir türlü artıya geçemiyoruz. Bu psikolojik durumu en kısa sürede üzerimizden atmamız lazım" diye konuştu.

27 Kasım 2018 Salı 16:44



27 Kasım 2018 Salı 16:44