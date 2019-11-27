Haberler » Güncel » Cabadak, 'en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz' - Haber

Cabadak, "en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz"

TBL 8'nci hafta müsabakasında deplasmanda Petkimspor ile karşılaşacak olan dev adamlarımız hazırlıklarını sürdürürken, Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:31Cabadak,

Ligin önemli ekiplerinden ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Muradiye Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Baş Antrenörümüz Cabadak da karşılaşmaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Cabadak, "Bu hafta deplasmanda Petkim takımıyla oynayacağız. Petkimspor, ligin güçlü ekiplerindenve derin bir kadroya sahip. Kendi sahalarında oynadıkları sert oyunla, şu ana kadar kendi sahalarında onları yenen bir takım yok. Biz en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanıp, full enerjiyle oynamak istiyoruz. 3 maçlık zorlu bir süreç var önümüzde. Bu maçlardan en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, Manisa, Ceyhun, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı
17:03 Kastamonu Entegre, "KEAS Talks" ile kurum içi girişimciliği destekliyor
17:03 Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:03 Dişleri çekildikten sonra ölen Durmuş Ay'ın eski eşinden 'seyyar dişçi apseli 5 dişini...
17:02 Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:04:21