Haberler » Güncel » Cabbar Başkandan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Tübitak Bilim Fuarına Ziyaret - Haber

Cabbar Başkandan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Tübitak Bilim Fuarına Ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti.

28.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:23Cabbar Başkandan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Tübitak Bilim Fuarına Ziyaret

Öncelikler öğrenciler tarafından büyük bir ustalıkla sahnelenen tiyatro gösterisini izleyen Cabbar Başkan daha sonra öğrencilerin proje hazırladığı stantları gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerin bilgi birikimleri ve emekleriyle ortaya koydukları çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Cabbar Başkan "Yavrularımızın gelişimlerine olumlu katkı sağladığına inandığım bilim fuarı etkinliklerinde bütün okullarımızda olduğu gibi bu okulumuzda da yavrularımız öğretmenlerinin de destekleriyle bilgi dağarcıklarını ve maharetlerini kullanarak güzel projelere imza atmışlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 Gölbaşı'da ağaç budama çalışmaları devam ediyor
16:30 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNUN ÖĞRETMENLERİNE 'KİŞİSEL BAKIM ODASI'
16:30 Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği
16:30 Antalya'da işten çıkarılan tiyatrocular
16:25 (Düzeltme) Adana'ya şehit ateşi düştü
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
22:11 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
28.11.2019 16:31:44