Cabbar Yaver: "Deaş, Irak'ta İdeolojik Olarak Varlığını Sürdürüyor" - Süleymaniye

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver'in basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta ideolojik olarak hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.
Yaver, Süleymaniye
vilayetindeki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forumu'nda yaptığı konuşmada DEAŞ'ın Irak'taki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Örgütün ideolojik olarak Irak'ta tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Yaver, "DEAŞ sahada askeri olarak sona erse de hala ideolojik olarak varlığını sürdürüyor." dedi.
Süleymaniye, Irak, Güncel
Kaynak: AA