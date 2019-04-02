Cabir Soylu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ belediye başkan adayı olan Cabir Soylu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEYKOZ ilçesinde toplam 14 aday ile yarışan Cabir Soylu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ adayı Cabir Soylu kimdir? Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ adayı Cabir Soylu yüzde kaç oy aldı?

Cabir Soylu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Cabir Soylu BEYKOZ ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. BEYKOZ ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Cabir Soylu adlı Bağımsız adayı toplamda 363 adet oy sayısına ulaştı.

Cabir Soylu Kimdir?

Cabir Soylu, 1984 yılında Beykoz'da doğdu. Aslen Gümüşhaneli'dir. Beykoz Fatin Hoca İlkokulu, Beykoz Ziya Ünsal Ortaokulu, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Soylu, 10 yılı aşkın süredir İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Tüketici Koruma Derneği, Hukuki Araştırmalar Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevli ve yönetici olarak çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında Şile Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapmıştır. Evli ve iki çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Cabir Soylu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı oldu.



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