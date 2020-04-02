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Cacabey Gençlik Merkezi'nde maske üretimi başlatıldı

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimine başlandı.

02.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:33
Cacabey Gençlik Merkezi'nde maske üretimi başlatıldı
Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimine başlandı.
Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandığı ifade edilerek, Cacabey Gençlik Merkezi'nin de bu kurumlar arasında yer aldığı belirtildi.
Gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin maske üretiminde görev aldığı vurgulanan açıklamada, "Gençlik merkezimizdeki gönüllü gençlerimiz ve liderlerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce 81 il gençlik merkezlerinde başlatılan bu mücadelede 'biz de varız' diyerek desteklerini gösterdiler." denildi.
Açıklamada, gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin, 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verilen Vefa Destek Grubu'nda da görev yaptığı aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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