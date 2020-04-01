Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi

Çad yönetiminin terör örgütü Boko Haram'ın geçen haftaki saldırısı üzerine başlattığı operasyon kapsamında Nijer ve Nijerya'ya asker sevk ettiği bildirildi.

01.04.2020 02:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 02:20
Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi
Çad yönetiminin terör örgütü Boko Haram'ın geçen haftaki saldırısı üzerine başlattığı operasyon kapsamında Nijer ve Nijerya 'ya asker sevk ettiği bildirildi.
Çad Savunma Bakanı General Mahamat Abbali Salah, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, geçen hafta pazartesi günü Çad Gölü eyaletinde 98 askerin öldüğü Bohoma'daki üsse saldırı üzerine 28 Mart Cumartesi günü "Bohama'nın Gazabı" operasyonunu başlattıklarını haıtrlattı.
Bakan Salah, Nijer ve Nijerya'nın onayıyla, operasyon kapsamında bu ülkelere beş bölük asker gönderdiklerini belirterek, "Amacımız Çad Gölü ve etrafında yuvalanmış tüm bölgeyi temizlemek. Operasyon sürdükçe sizinle detayları paylaşacağız." dedi.
Encemine yönetimi, cuma günü Çad Gölü eyaletini savaş bölgesi ilan ettiğini duyurmuştu.
Boko Haram'ın ordu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Nijer, Çad, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı Haberler
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı
İngiltere’de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Fatih Altaylı’dan ünlülere ’Hayat Eve Sığar’ sitemi: Öyle eve babam da sığar Haberler
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

02:42: Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı - Haber 02:40: İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması - Haber 02:30: Tunus'ta genel karantina hali iki hafta daha uzatıldı - Haber 02:20: İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım kampanyası' açıklaması - Haber 02:20: Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber