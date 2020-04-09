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Çad, Boko Haram operasyonunda 1000'e yakın teröristi öldürdüğünü duyurdu

Çad hükümeti, ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:08
Çad, Boko Haram operasyonunda 1000'e yakın teröristi öldürdüğünü duyurdu

Çad hükümeti, ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordu sözcüsü Albay Azem Bermendoa Agouna, basına yaptığı açıklamada, 31 Mart'tan bu yana Çad Gölü eyaleti ile sınırdaki Nijer ve Nijerya bölgelerinde sürdürülen Bohoma Gazabı operasyonunun dün tamamlandığını belirtti.

Operasyonda 1000'e yakın teröristin öldürüldüğünü, 52 Çad askerinin hayatını kaybettiğini duyuran Agouna, Çad topraklarının teröristlerden tamamen temizlendiğini ifade etti.

Agouna, operasyonun Nijer ve Nijerya'daki kısmını bu ülke makamlarının devralacağını kaydetti.

Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad ordusuna ait birliklere 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti.

Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında, sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevk eden Çad ordusu, örgüte ait 5 üssü imha etmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, Çad, Güncel
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