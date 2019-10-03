Haberler » Yaşam » Haber

Çad Büyükelçisinden Rektör Taş'a ziyaret

Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, beraberindeki heyetle birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

03.10.2019 14:31Çad Büyükelçisinden Rektör Taş'a ziyaret
Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, beraberindeki heyetle birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Çad ile Türkiye arasındaki iki ilişkilerin öneminden bahseden Büyükelçi Guet, bu ilişkilerin gelişmesindeki katkılarından dolayı Rektör Taş'a teşekkürlerini sundu. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim gören Çadlı öğrencilerin durumları hakkındaki memnuniyetlerini dile getiren büyükelçi, gelecek yıllarda daha fazla Çadlı öğrencinin bu üniversitede eğitim almasını istediklerini ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşması yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda her yıl yabancı öğrenci sayısını artırdıklarını söyleyen Rektör Taş ise kardeş ülke Çad'dan 21 öğrencileri olduğunu hatırlatarak ilerleyen süreçte daha fazla Çadlı öğrenciyi Şeyh Edebali Üniversitesi'ne kazandıracaklarını bildirdi. - BİLECİK

İbrahim Taş, Ankara, Rektör, Çad, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:10 Kazım Kurt koca çınarları unutmadı
17:10 Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor
16:43 Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
16:39 Başkan Babaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
16:06 Genç ve tecrübeli sanayiciler bir araya geldi
16:05 Başkan Ataç'tan 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü mesajı
16:03 Vali Tutulmaz Şuhut'ta Engelli Yaşam Bakım Merkezini ziyaret etti